Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов

В уничтоженный Украиной российский ракетный катер "ивановец" было шесть прямых попаданий. Его атаковали надводные дроны Magura V5, которыми управляло подразделение беспилотников ГУР. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone, информирует УНН.

Детали

Как рассказал Буданов, "в ходе проведения специальных (активных) мероприятий в период с 31 января по 1 февраля управлением было спланировано и осуществлено уничтожение "ивановца" на рейде озера Донузлав".

По словам главы ГУР, "ивановец" атаковали беспилотными робототехническими аппаратами морской охраны (Magura V5), которыми руководило подразделение беспилотников 13-й группы ГУР.

Во время уничтожения указанного корабля было осуществлено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля. В результате полученных повреждений корабль перевернулся на корму и затонул - заявил Буданов.

Также указал, что по предварительным данным, поисково-спасательная операция, которую проводил противник, "не увенчалась успехом".

Напомним

В ночь на 1 февраля украинские военные успешно нанесли удар по кораблю черноморского флота россии в Черном море в районе оккупированного Крыма и потопили его. ГУР 1 февраля опубликовало кадры, на которых видно, как украинские морские беспилотники наносят удар по корвету класса "ивановец" (41-я бригада ракетных катеров) в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.

В ВМС Украины сообщили, что потопление "ивановца" является значительной потерей для чф, поскольку флот рф располагает лишь тремя подобными кораблями. Также заявили, что на "ивановце" обычно находится 40 человек личного состава.

Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов