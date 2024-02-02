Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов
Киев • УНН
Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.
Аналитики Института изучения войны (ISW) оценили последствия для оккупантов от уничтожения украинскими разведчиками российского ракетного катера рф "ивановец" в ночь на 1 февраля, сообщает УНН.
Детали
В новом отчете ISW отмечается, что украинские удары по кораблям и инфраструктуре черноморского флота ограничили его способность действовать в западной части Черного моря.
Один из российских военных блогеров, связанных с кремлем, утверждает, что в ночь с 31 января на 1 февраля украинские Силы обороны запустили по оккупированному Крыму 12 ракет SCALP или Storm Shadow, предоставленных Западом. "Военкор" отмечает, что российские войска якобы сбили пять ракет в районе авиабазы Бельбек в оккупированном Севастополе и шесть ракет над Яны Капу, Гвардейском и к северо-западу от Севастополя, а также что одна ракета попала в землю в районе авиабазы Бельбек, но не повредила ее. Ни украинские, ни российские официальные лица не подтвердили эти заявления, указали в ISW.
Как отмечается, представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что в результате ударов 31 января по авиабазе "Бельбек" было повреждено "несколько объектов", но отметил, что украинским властям нужно больше спутниковых снимков, чтобы подтвердить, какие объекты были поражены украинскими войсками.
Напомним
В ночь на 1 февраля украинские военные успешно нанесли удар по кораблю черноморского флота россии в Черном море в районе оккупированного Крыма и потопили его. ГУР 1 февраля опубликовало кадры, на которых видно, как украинские морские беспилотники наносят удар по корвету класса "ивановец" (41-я бригада ракетных катеров) в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.
В ВМС Украины сообщили, что потопление "ивановца" является значительной потерей для чф, поскольку флот рф располагает лишь тремя подобными кораблями. Также заявили, что на "ивановце" обычно находится 40 человек личного состава, а в ГУР отметили, что российские поисково-спасательные операции не увенчались успехом.
Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов
Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.
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