Зеленський відзначив воїнів ГУР за ураження ракетного корабля "івановець" та вручив нагороди
Київ • УНН
Президент Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України, які знищили російський ракетний катер "Івановець" завдяки складній операції з використанням морських безпілотників.
Президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міноборони, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера "івановець". Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.
"Вже багато зроблено саме воїнами ГУР – і на землі, і на морі. І росія дійсно відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів. І це важливо – щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали від неї", - сказав Зеленський.
Зеленський особливо відзначив успіх воїнів ГУР на морі, а саме – ураження російського ракетного корабля "івановець".
"Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі – ураження російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: шість прямих попадань морських дронів у корпус "івановця". Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!", - наголосив Зеленський.
Так, Президент вручив військовим ГУР Міноборони ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.
Доповнення
У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.
У ВМС України повідомили, що потоплення "іванівця" є значною втратою для чф, оскільки флот рф має в своєму розпорядженні лише три подібні кораблі. Також заявили, що на "іванівці" зазвичай перебуває 40 осіб особового складу.
Очільник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що у знищений Україною російський ракетний катер "івановець" було шість прямих влучань. Його атакували надводні дрони Magura V5, якими керував підрозділ безпілотників ГУР.