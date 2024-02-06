Від початку повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу третину чорноморського флоту рф - СтратКом

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сили оборони вивели з ладу третину Чорноморського флоту рф. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України, передає УНН.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен - йдеться у дописі.

В СтратКомі зауважили, що станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойових кораблі.

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Британська розвідка заявила, що затоплення Україною російського ракетного катера "івановец" призведе до зниження можливостей чорноморського флоту рф.

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