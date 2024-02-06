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Від початку повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу третину чорноморського флоту рф - СтратКом

Від початку повномасштабного вторгнення Україна вивела з ладу третину чорноморського флоту рф - СтратКом

Київ • УНН

 • 27086 перегляди

З початку російського вторгнення в Україну Сили оборони вивели з ладу 24 російські кораблі, 1 підводний човен, що вивело з ладу понад третину Чорноморського флоту росії, згідно з українськими військовими звітами.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Сили оборони вивели з ладу третину Чорноморського флоту рф. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій (Стратком) Збройних сил України, передає УНН.

Деталі 

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші військові вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен 

- йдеться у дописі. 

В СтратКомі зауважили, що станом на початок широкомасштабного вторгнення чорноморський флот рф налічував 74 бойових кораблі.

Агресія проти України шкідлива для вашого флоту

- підсумували в СтратКомі.
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Нагадаємо

Британська розвідка заявила, що затоплення Україною російського ракетного катера "івановец" призведе до зниження можливостей чорноморського флоту рф.

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