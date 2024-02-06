С начала полномасштабного вторжения Украина вывела из строя треть черноморского флота рф - СтратКом

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Силы обороны вывели из строя треть Черноморского флота рф. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций (Стратком) Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку - говорится в сообщении.

В СтратКоме отметили, что по состоянию на начало широкомасштабного вторжения черноморский флот рф насчитывал 74 боевых корабля.

Агрессия против Украины вредна для вашего флота - подытожили в СтратКоми.

Напомним,

Британская разведка заявила, что затопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" приведет к снижению возможностей черноморского флота рф.

Уничтожение российского "ивановца": в катер шесть раз попали надводные дроны - Буданов