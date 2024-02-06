Ліквідація російського катера "івановець" зменшить можливості чорноморського флоту рф - британська розвідка
Київ • УНН
Потоплення Україною російського ракетного катера "івановець" зменшить можливості і командний контроль чорноморського флоту росії.
Затопленння Україною російського ракетного катера "івановеце" призведе до зниження можливостей чорноморського флоту рф. Про це йдеться в новому звіті Міноборони Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як зазначається, корабель "івановець" патрулював західне узбережжя Криму. Його складна система зв'язку дозволяє катеру передавати і приймати та отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти та патрульні літаки дальньої дії та назад.
У Міноборони наголошують, що спецоперація ГРУ з підтоплення "іванівця" підкреслює вразливість російських військових кораблів, що діють у Чорному морі.
Він з великою часткою ймовірності вплине на командний склад Чорноморського флоту і елементи управління Чорноморського флоту, що, ймовірно, змусить їх переоцінити свою маневреність у районі західного Криму.
Однак зауважили, що російський військово-морський флот майже напевно, як і раніше, здатний вирішувати три свої основні завдання в Чорному морі: дальні удари, патрулювання і підтримку.
Нагадаємо
У ніч на 1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю чорноморського флоту росії в Чорному морі в районі окупованого Криму і потопили його. ГУР 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно, як українські морські безпілотники завдають удару по корвету класу "івановець" (41-ша бригада ракетних катерів) у районі озера Донузлав в окупованому Криму.
У ВМС України повідомили, що потоплення "іванівця" є значною втратою для чф, оскільки флот рф має в своєму розпорядженні лише три подібні кораблі. Також заявили, що на "іванівці" зазвичай перебуває 40 осіб особового складу.
Очільник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що у знищений Україною російський ракетний катер "івановець" було шість прямих влучань. Його атакували надводні дрони Magura V5, якими керував підрозділ безпілотників ГУР.