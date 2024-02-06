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Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 10:52  •  5854 просмотра

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Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.

Затопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" приведет к снижению возможностей черноморского флота рф. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, корабль "ивановец" патрулировал западное побережье Крыма. Его сложная система связи позволяет катеру передавать и принимать и получать данные о целях на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего действия и обратно.

В Минобороны отмечают, что спецоперация ГРУ по подтоплению "ивановца" подчеркивает уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море.

Он с большой долей вероятности повлияет на командный состав Черноморского флота и элементы управления черноморского флота, что, вероятно, заставит их переоценить свою маневренность в районе западного Крыма.

- указали в британской разведке.

Однако заметили, что российский военно-морской флот почти наверняка по-прежнему способен решать три свои основные задачи в Черном море: дальние удары, патрулирование и поддержку.

Напомним,

В ночь на 1 февраля украинские военные успешно нанесли удар по кораблю черноморского флота россии в Черном море в районе оккупированного Крыма и потопили его. ГУР 1 февраля опубликовало кадры, на которых видно, как украинские морские беспилотники наносят удар по корвету класса "ивановец" (41-я бригада ракетных катеров) в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.

В ВМС Украины сообщили, что потопление "ивановца" является значительной потерей для чф, поскольку флот рф имеет в своем распоряжении только три подобных корабля. Также заявили, что на "ивановце" обычно находится 40 человек личного состава.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что в уничтоженный Украиной российский ракетный катер "ивановец" было шесть прямых попаданий. Его атаковали надводные дроны Magura V5, которыми управляло подразделение беспилотников ГУР. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Ліквідація російського катера "івановець" зменшить можливості чорноморського флоту рф - британська розвідка
British Intelligence: Elimination of the Russian boat "Ivanivets" will reduce the capabilities of the Russian Black Sea Fleet
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Ликвидация российского катера "ивановец" уменьшит возможности черноморского флота рф - британская разведка

Потопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" уменьшит возможности и командный контроль черноморского флота россии.

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