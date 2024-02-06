Уничтожение ракетного катера "ивановец": оператор дрона-камикадзе рассказал уникальные детали операции в Черном море

В атаке на российский ракетный катер "Ивановец" участвовали десять украинских надводных дронов. Об этом в эксклюзивном комментарии CNN рассказал один из операторов беспилотников, передает УНН.

Детали

Военный, который участвовал в спецоперации по ликвидации российского корабля раскрыл уникальные детали поражения катера.

По его словам, для атаки использовали десять единиц MAGURA, шесть из которых поразили и в конце концов потопили российский военный корабль. Кроме того, он объяснил, почему российские военные пытались обезвредить дрон из стрелкового оружия.

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Военный подчеркнул, что защитное вооружение на борту российских военных кораблей не было рассчитано на беспилотники. Поэтому такие цели, как ракетный катер "Ивановец", вынуждены использовать пушки, которые больше пригодны для боя с другими кораблями.

Журналисты CNN также стали свидетелями демонстрации работы беспилотников в Черном море. Они увидели, как один из дронов - идентичный тем, которые использовали против "Ивановца" - на автопилоте совершал крутые повороты на значительной скорости.

Военные отмечают, что имея почти шесть метров в длину, дроны MAGURA выныривают над водой, но остаются сложной мишенью для россиян.

Их довольно трудно увидеть, особенно в открытом море. Такой размер дрона затрудняет его контроль, поскольку море бывает неспокойное, однако для врага это также значительно усложняет задачу поразить нас - рассказал оператор MAGURA в комментарии CNN.

Дополнение

Также военный рассказал об особенностях украинского надводного дрона-камикадзе.

По словам одного из оператора дронов, MAGURA имеют длину всего несколько метров и построены на основе конструкции водного мотоцикла, однако они имеют большой радиус действия - около 800 километров.

Это дает возможность спецподразделению в Главном управлении разведки (ГУР) запускать морские дроны по целям в районе Крыма "с больших участков береговой линии Украины.

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В CNN отметили, что управляемые издалека через Starlink, украинские морские дроны также могут быть предварительно запрограммированы для долгих путешествий по Черному морю. В то же время пилот постоянно мониторит путь беспилотника, а окончательный удар по цели чаще всего контролируется вручную.

Напомним

Британская разведка заявила, что затопление Украиной российского ракетного катера "ивановец" приведет к снижению возможностей черноморского флота рф.

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