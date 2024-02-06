Подразделение ГУР "Group 13" раскрыли детали спецопераций по уничтожению кораблей черноморского флота

Разведчики из подразделения "Group 13", которых называют "охотниками за российскими кораблями", раскрыли некоторые детали последних спецопераций. В том числе и той, где они уничтожили российский ракетный корабль "Иванивец" с помощью надводных дронов. Их видеоинтервью появилось на телеграмм-странице Главного управления украинской разведки, передает УНН.

В крайней операции мы использовали 10 дронов, из них шесть поразили "Иванивец". - рассказал разведчик из "Group 13".

Детали

На счету операторов морских дронов из "Group 13" уже более полудесятка вражеских военных судов. Кроме, ракетного корабля "Ивановец", они попали ранее в патрульный корабль "Сергей Котов", фрегат "Адмирал Макаров" и другие.

В интервью ГУРовец также подтвердил, что уничтоженные российские скоростные десантные катера в Черноморском порту в ноябре прошлого года это также их работа.

Мы также потопили два десантных катера с БТРом в Черноморском. - получил спецназовец.

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Напомним

В ночь на 1 февраля украинские военные успешно нанесли удар по кораблю черноморского флота россии в Черном море в районе оккупированного Крыма и потопили его. ГУР 1 февраля опубликовало кадры, на которых видно, как украинские морские беспилотники наносят удар по корвету класса "ивановец" (41-я бригада ракетных катеров) в районе озера Донузлав в оккупированном Крыму.

В ВМС Украины сообщили, что потопление "ивановца" является значительной потерей для чф, поскольку флот рф имеет в своем распоряжении только три подобных корабля. Также заявили, что на "ивановце" обычно находится 40 человек личного состава.

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