Бійці ГУР знищили безпілотником новітню антидронову РЛС окупантів "рєпєйнік": відео
Київ • УНН
Українська розвідка 26 квітня ударом безпілотника знищила новітню РЛС російських окупантів "рєпєйнік".
26 квітня бійці української розвідки виявили та знищили за допомогою безпілотника апаратну зв’язку і новітню радіолокаційну станцію ворога "рєпєйнік". Про це у неділю, 28 квітня повідомляє ГУР МО України, передає УНН.
26 квітня 2024 року воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога "рєпєйнік". Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України
Як зазначається, переносну РЛС "рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.
За даними ГУР, станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.
Українські розвідники знищили РЛС росіян вартістю 5 мільйонів доларів27.04.24, 09:14 • 42708 переглядiв