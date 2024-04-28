Бойцы ГУР уничтожили беспилотником новейшую антидроновую РЛС оккупантов "репейник": видео

26 апреля бойцы украинской разведки обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника аппаратную связи и новейшую радиолокационную станцию врага "репейник". Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает ГУР МО Украины, передает УНН.

26 апреля 2024 года военные разведчики обнаружили и нанесли огневое поражение по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага "репейник". Операцию провели бойцы группы "Гуси 9" совместно с подразделением активных действий ГУР МО Украины - говорится в сообщении ГУР.

Как отмечается, переносную РЛС "репейник" россияне начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов.

По данным ГУР, станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

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