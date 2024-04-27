Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов

Украинские разведчики "Гуси-9" совместно с артиллеристами 15 ОБрАР "Черный лес" уничтожили новейшую РГС врага "Подлет" стоимостью 5 миллионов долларов. Как это произошло показали и рассказали в ГУР МО Украины, передает УНН.

Группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "подлет". Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, которая питала комплекс. - поделились деталями операции разведчики.

Детали

Украинские военные отметили стоимость этой российской установки. По их данным уничтоженная ими РЛС в рабочем состоянии стоила более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Отмечается, что радиолокационная станция «подлет» это сравнительно новая российская разработка - на вооружение армии государства-агрессора она с 2015 года.

Указанную систему враг использовал для обнаружения и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

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