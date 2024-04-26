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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская разведка уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в москве - источники

Украинская разведка уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в москве - источники

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 11:26  •  7007 просмотра

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Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который использовался для логистики и эвакуации на аэродроме "Остафьево" в Москве.

Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который находился  на аэродроме Остафьево в Москве. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Собеседник УНН сообщил, что ГУР удалось уничтожить многоцелевой вертолет Ка-32, находившийся на аэродроме Остафьево в Москве.

Также источник сообщил, что вертолет Ка-32, в частности российские оккупанты использовали для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.

Дополнение

В ночь на 5 апреля в городах морозовск (ростовская область), энгельс (саратовская область) и ейск (краснодарский край рф), где расположены военные аэродромы, прозвучала серия громких взрывов.

На следующее утро в минобороны РФ заявили, что ночью они якобы отбили массированную атаку беспилотников и уничтожили более 50 дронов.

10 апреля OSINT-расследователь MT Anderson сообщал, что во время атаки дронов на российский военный аэродром в Ейске, были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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