Украинская разведка уничтожила российский вертолет Ка-32 на аэродроме в москве - источники
Киев • УНН
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который использовался для логистики и эвакуации на аэродроме "Остафьево" в Москве.
Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32, который находился на аэродроме Остафьево в Москве. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Собеседник УНН сообщил, что ГУР удалось уничтожить многоцелевой вертолет Ка-32, находившийся на аэродроме Остафьево в Москве.
Также источник сообщил, что вертолет Ка-32, в частности российские оккупанты использовали для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.
Дополнение
В ночь на 5 апреля в городах морозовск (ростовская область), энгельс (саратовская область) и ейск (краснодарский край рф), где расположены военные аэродромы, прозвучала серия громких взрывов.
На следующее утро в минобороны РФ заявили, что ночью они якобы отбили массированную атаку беспилотников и уничтожили более 50 дронов.
10 апреля OSINT-расследователь MT Anderson сообщал, что во время атаки дронов на российский военный аэродром в Ейске, были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200.
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