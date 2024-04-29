На фронте 131 боестолкновение за сутки, ВСУ отбили 55 вражеских атак на Авдеевском направлении - Генштаб

В течение суток на фронте произошло 131 боевое столкновение. Более полусотни атак враг провел на Авдеевском направлении, также оккупанты атаковали на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение. В общем, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам - резюмировали в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергиевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения - отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника.

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Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Дополнение

В Генштабе заявили, что за прошедшие сутки, под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Напомним,

Силы обороны Украины 28 апреля нанесли два авиаудара по позициям российских оккупантов в Донецкой и Запорожской областях, попав в цели, что подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.