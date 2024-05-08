росіяни утворили певне угруповання військ на Півночі – Синєгубов

Ворог формує військові угруповання на півночі, Україна вживає заходів для підготовки до можливих ударів і забезпечення безпеки в умовах нових викликів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Щодо Півночі, так, дійсно, ворог створює певне угруповання військ. Далі будемо аналізувати у випадку імовірних ударів з півночі або інших регіонів, як це вже було не одноразово