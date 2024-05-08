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росіяни утворили певне угруповання військ на Півночі – Синєгубов

росіяни утворили певне угруповання військ на Півночі – Синєгубов

Київ • УНН

 • 30370 перегляди

росія формує військові угруповання на півночі, і Україна готується до можливих атак з цього напрямку, щоб забезпечити свою безпеку.

Ворог формує військові угруповання на півночі, Україна вживає заходів для підготовки до можливих ударів і забезпечення безпеки в умовах нових викликів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Щодо Півночі, так, дійсно, ворог створює певне угруповання військ. Далі будемо аналізувати у випадку імовірних ударів з півночі або інших регіонів, як це вже було не одноразово 

- сказав він.

За словами Синєгубова, наразі вживаються відповідні заходи для підготовки до можливих загроз.

Нагадаємо

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, поки що зарано говорити про те, що росія може відкрити нові лінії фронту на півночі, незважаючи на нарощування та перегрупування військ противника на харківському напрямку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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