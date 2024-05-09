Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны россиян. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Также был нанесен удар по:

двух артиллерийских средствах врага,

10 районах сосредоточения личного состава россиян,

на один важный объект противника.

На фронте за сутки более 120 боевых столкновений, россияне активизировались на Ореховском направлении - Генштаб