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На фронте произошло 146 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 146 боевых столкновений, во время которых противник нанес 60 ракетных ударов, 90 авиаударов и 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб
Воздушные и ракетные войска Вооруженных Сил Украины в течение суток нанесли удары по 3 системам противовоздушной обороны России, 2 артиллерийским установкам противника, 10 районам сосредоточения российских войск и важному объекту противника, говорится в утренней сводке Генерального штаба.
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня
ХАМАС отказывается идти на дальнейшие компромиссы по условиям прекращения огня с Израилем, несмотря на продолжающиеся переговоры в Каире, направленные на прекращение наступления Израиля в Газе.
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара
Одна женщина получила ранения во время вражеского авиаудара по Запорожскому району, где оккупанты совершили 360 обстрелов, попав из различных видов оружия в 10 населенных пунктов.
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости
Южная Корея планирует создать новое министерство для решения проблемы рекордно низкого уровня рождаемости в стране - 0,72 ребенка на женщину в 2023 году, что намного ниже 2,1, необходимого для поддержания численности населения.
Воздушные Силы уничтожили 17 из 20 БПЛА
У ніч на 9 травня українські ВПС збили 17 із 20 російських безпілотників "Шахед", які атакували Одеську область з окупованого Криму.
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки
Сегодня, девятого мая, Украина со всеми государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Событие было основано в 1985 году во время заседания Европейского совета в Милане.
В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу
Атака беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае России вблизи Анапы вызвала пожар, повредив несколько резервуаров, хотя о пострадавших не сообщалось.
США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters
США рассматривают возможность ограничения экспорта запатентованных моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в Китай из-за опасений, что они могут быть использованы для кибератак или разработки биологического оружия.
На Львовщине посреди улицы взорвалась граната: есть жертва
24-летний мужчина погиб от взрыва гранаты на улице в Бориславе Львовской области.