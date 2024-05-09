В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА - Волошин

российские силы пытались прорваться на бронетехнике и мотоциклах в Красногоровку, но остались без поддержки и боеприпасов. Бои продолжаются, однако ВСУ контролируют ситуацию. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает корреспондент УНН.

В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА. россияне не оставляют попыток взять город малыми штурмовыми группами, время от времени отдельные группы пытаются заходить на восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. И все же, в большинстве случаев они передвигаются пешком или на мотоциклах - говорит Волошин.

Он рассказал, что ВСУ уничтожает врага артиллерией и минометным огнем. Почти все вражеские группы были уничтожены, а те, которые успели зайти, спрятались на остатках одного из заводов без поставки боекомплекта.

Почти все группы, которые прорвались в Красногоровку и к заводу, были ликвидированы, а те, которые остались - обречены, ведь лишены снабжения БК и поддержки бронетехники. Сейчас там продолжаются бои, ВСУ сдерживают врага и полностью контролируют ситуацию на этом направлении - добавил спикер.

Напомним

Количество боевых столкновений на Восточном фронте резко возросло с 84 до 146 за сутки, особенно в районе проведения операции Объединенных сил "Хортица", что связано с благоприятными погодными условиями, удлинением светового дня и дедлайнами российской армии.

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