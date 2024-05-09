Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян
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В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор
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В районе Красногоровки состоялось 11 штурмов, 2 встречных боя и около 20 сбросов вражеских БПЛА - Волошин
11 штурмов, 2 контратаки и около 20 вылетов вражеских БПЛА состоялись в районе Красногоровки, где российско-террористические войска безуспешно пытались прорваться на бронетехнике и мотоциклах, но Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию.
На носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк, найден мертвый кит
Сейвал, находящийся под угрозой исчезновения, найден мертвым на носу круизного лайнера, прибывшего в Нью-Йорк. Вероятно, он был сбит судном.
Шпионил для рф за линиями обороны Харькова: задержан рецидивист
Рецидивиста с прокремлевскими взглядами задержала СБУ за шпионаж в пользу России и передачу разведывательных данных об украинских оборонительных позициях и расположении подразделений противовоздушной обороны вокруг Харькова.
Морская пехота США испытывает оснащенных оружием с ИИ-нацеливанием роботов-собак - СМИ
Командование Сил специальных операций морской пехоты США сейчас оценивает вооруженных роботов-собак.
Атака рф на Харьков: обновили данные о состоянии 4 пострадавших детей
7 человек, в том числе 4 детей, получили ранения в результате обстрела учебного заведения в Харькове.
"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд
Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской "Боруссией".
Количество боевых столкновений на линии фронта выросло в 1,5 раза за сутки: с чем связана активизация россиян
Количество боевых столкновений на Восточном фронте резко возросло с 84 до 146 за сутки, особенно в районе проведения операции Объединенных сил "Хортица", что связано с благоприятными погодными условиями, удлинением светового дня и дедлайнами российской армии.
Двое погибших, двое раненых: Никополь с самого утра обстреляли россияне
В Никополе Днепропетровской области в результате российского артиллерийского обстрела погибли 62-летний мужчина и 65-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 39 и 67 лет получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
Эксперты критикуют Национальную академию аграрных наук Украины за постоянные злоупотребления, неэффективное управление земельными ресурсами, унаследованными от советской системы, и отсутствие научной деятельности.
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, ссс рф экспроприирует остатки топлива - Лысогор
В оккупированном Луганске сгорела нефтебаза, что привело к дефициту топлива, а имеющиеся запасы переданы российским военным, в то время как российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов и попытки штурма Белогоровки.