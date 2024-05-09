На Авдеевском направлении обострилась обстановка, продолжаются тяжелые бои - ОСУВ "Хортица"

Самая сложная ситуация на востоке на Авдеевском направлении. Обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако ситуация полностью контролируется Силами обороны. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг давит на всех направлениях, ситуация на фронте следующая - в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" самые жаркие направления - это Авдеевский, Бахмутский и Новопавловский - сказал Волошин.

По его словам, Силы обороны сдерживают российских оккупантов, отражают штурмы врага, который не оставил свое намерение по захвату украинских территорий и бросает все силы на продвижение.

Сейчас самая сложная ситуация на востоке - это на Авдеевском направлении, обстановка относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако полностью контролируется Силами обороны. Враг пытается перехватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта, сосредоточив основные усилия на этих направлениях о которых я говорил и создать значительное преимущество в силах и средствах - рассказал Волошин.

Он отметил, что по линии фронта происходит динамическое изменение обстановки.

Российская армия не прекращает попыток в дальнейшем штурмовать наши позиции используя при этом артиллерию, танки и беспилотники различных типов, классов, а также авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов - сказал Волошин.

Дополнение

Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки, 8 мая на Авдеевском направлении украинские военные отбили 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиново, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

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