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Юсов про активізацію рф на Харківщині: дії ворога розпочалися за графіком, який був відомий

Юсов про активізацію рф на Харківщині: дії ворога розпочалися за графіком, який був відомий

Київ • УНН

 • 29073 перегляди

Згідно з графіком, відомим українській розвідці, на Харківщині, як і очікувалося, активізувалися російські військові. Силами оборони та розвідувальними підрозділами України були вжиті необхідні заходи.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи активізацію бойових дій рф в Харківській області, заявив, що дії ворога розпочалися за графіком про який було відомо. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи були відомі українській розвідці плани ворога щодо підвищення активізації наступу в Харківській області, Юсов відповів:

"Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком який був відомий, про який було проінформовано, як і належить Головному управлінню розвідки всім необхідним інстанціям й керівництву, й командуванню".

За його словами, вживаються необхідні заходи.

"Разом зі Силами безпеки та оборони на Харківському напрямку воює з ворогом також спецпідрозділи ГУР МО", - сказав Юсов.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив 12 травня, що наразі на Харківщині тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з рф. Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі.

За понад дві доби з територій в Харківській області, де ворог активізував бойові дії, евакуювали понад 4000 тисяч жителів.

DeepState повідомляє, що на передовій рф окупувала Стрелечую, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку.

Нагадаємо

16 квітня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи інформацію про нібито підготовку рф до наступу на Харків, заявляв, що росіяни намагаються нагнітати ситуацію для дестабілізації ситуації в Україні й, що ситуація докорінним чином порівняно з останніми періодами не змінилася.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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