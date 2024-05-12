Юсов об активизации рф на Харьковщине: действия врага начались по графику, который был известен

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов комментируя активизацию боевых действий рф в Харьковской области заявил, что действия врага начались по графику о котором было известно. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос, были ли известны украинской разведке планы врага по повышению активизации наступления в Харьковской области, Юсов ответил:

"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по графику, который был известен, о котором было проинформировано, как и положено Главному управлению разведки всем необходимым инстанциям и руководству, и командованию".

По его словам, принимаются необходимые меры.

"Вместе с Силами безопасности и обороны на Харьковском направлении воюет с врагом также спецподразделения ГУР МО", - сказал Юсов.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил 12 мая, что сейчас на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи.

За более чем двое суток с территорий в Харьковской области, где враг активизировал боевые действия, эвакуировали более 4000 тысяч жителей.

DeepState сообщает, что на передовой рф оккупировала Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Напомним

16 апреля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя информацию о якобы подготовке рф к наступлению на Харьков, заявлял, что россияне пытаются нагнетать ситуацию для дестабилизации ситуации в Украине и, что ситуация коренным образом по сравнению с последними периодами не изменилась.