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На Харківщині, де рф активізувала бойові дії, евакуювали понад 4 тис. людей

На Харківщині, де рф активізувала бойові дії, евакуювали понад 4 тис. людей

Київ • УНН

 • 27601 перегляди

Понад 4 000 людей евакуйовано з районів Харківської області, де hосія активізувала бойові дії за останні два дні.

За понад дві доби з територій в Харківській області, де ворог активізував бойові дії, евакуювали понад 4000 тисяч жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних

- написав Синєгубов в Telegram.

Він зазначив, що усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою:

"Усіх, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, — забезпечуємо. 70% евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів та близьких. Так само надаємо гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну допомогу. Розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру будемо збільшувати", - повідомив Синєгубов.

За його словами, щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає.

"Є чіткі домовленості з "Укрзалізницею": у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, зможемо подавати додаткові потяги за окремим напрямкам", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

11 травня голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомляв, що на півночі Харківської області продовжуються активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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