На Харківщині, де рф активізувала бойові дії, евакуювали понад 4 тис. людей
Київ • УНН
Понад 4 000 людей евакуйовано з районів Харківської області, де hосія активізувала бойові дії за останні два дні.
За понад дві доби з територій в Харківській області, де ворог активізував бойові дії, евакуювали понад 4000 тисяч жителів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, Координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4000 тисяч жителів з населених пунктів, де є загроза для життя й здоров‘я цивільних
Він зазначив, що усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою:
"Усіх, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, — забезпечуємо. 70% евакуйованих мають житло для проживання, здебільшого залишаються у родичів та близьких. Так само надаємо гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну допомогу. Розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру будемо збільшувати", - повідомив Синєгубов.
За його словами, щодо напрямку Старий Салтів. Проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по цьому напрямку немає.
"Є чіткі домовленості з "Укрзалізницею": у разі збільшення темпів евакуації, в тому числі за межі області, зможемо подавати додаткові потяги за окремим напрямкам", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
11 травня голова Харківської ОВ Олег Синегубов повідомляв, що на півночі Харківської області продовжуються активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області.