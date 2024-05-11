"Сейчас продолжаются активные боевые действия" - Синегубов о ситуации на севере Харьковской области

На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь территории области. Однако, ситуация полностью контролируется. Об этом во время брифинга в субботу рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает корреспондент УНН.

Враг пытается продвигаться вглубь нашей территории. У нас идут активные боевые действия на территории населенных пунктов - Стрелечья, Пыльное и соответственно Борисовка, а также в районе Олейникова и Огурцово. Ситуация по этим направлениям полностью контролируемая, сюрпризов враг нам не принес. Он наткнулся на огневое поражение наших боевых бригад, которые стоят на том направлении и защищают нашу территорию. Сейчас продолжаются активные боевые действия на территориях этих населенных пунктов - сказал Синегубов.

Напомним

В Харьковской области Силы обороны отбили на утро 9 атак. По состоянию на утро в Харьковской области осуществляется огневое поражение с задачей управлять вражеское наступление и уничтожить оккупантов. Сейчас продолжаются оборонительные бои.