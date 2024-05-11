"Наразі тривають активні бойові дії" - Синєгубов про ситуацію на півночі Харківщини
Київ • УНН
На півночі Харківської області тривають активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб, але ситуація перебуває під контролем.
На півночі Харківщини тривають активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області. Однак, ситуація повністю контрольована. Про це під час брифінгу у суботу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.
Ворог намагається просуватися вглиб нашої території. У нас ідуть активні бойові дії на території населених пунктів - Стрілеча, Пильне і відповідно Борисівка, а також в районі Олійникова та Огірцеве. Ситуація по цих напрямках повністю контрольована, сюрпризів ворог нам не приніс. Він наткнувся на вогневе ураження наших бойових бригад, які стоять на тому напрямку і боронять нашу територію. Наразі тривають активні бойові дії на територіях цих населених пунктів
Нагадаємо
У Харківській області Сили оборони відбили на ранок 9 атак. Станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням керувати ворожий наступ та знищити окупантів. Наразі тривають оборонні бої.