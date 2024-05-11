"Наразі тривають активні бойові дії" - Синєгубов про ситуацію на півночі Харківщини

На півночі Харківщини тривають активні бойові дії, ворог намагається просунутися вглиб території області. Однак, ситуація повністю контрольована. Про це під час брифінгу у суботу розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент УНН.

Ворог намагається просуватися вглиб нашої території. У нас ідуть активні бойові дії на території населених пунктів - Стрілеча, Пильне і відповідно Борисівка, а також в районі Олійникова та Огірцеве. Ситуація по цих напрямках повністю контрольована, сюрпризів ворог нам не приніс. Він наткнувся на вогневе ураження наших бойових бригад, які стоять на тому напрямку і боронять нашу територію. Наразі тривають активні бойові дії на територіях цих населених пунктів