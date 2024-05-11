Сили оборони здійснюють вогневе ураження окупантів на Харківщині, тривають оборонні бої - Волошин

У Харківській області Сили оборони відбили на ранок 9 атак. Станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням керувати ворожий наступ та знищити окупантів. Наразі тривають оборонні бої. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.

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"На ранок наші воїни відбили 9 атак. Це райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Огірцеве, Гатище і Плетенівка. За інформацією Генерального штабу, станом на ранок на Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів. На даний час тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів йти в наступальні дії та просуватися вглиб території нашої держави", - сказав Волошин.

Він зазначив, що на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ на Харківщині продовжуються контрударні заходи. Ворог використовує піхоту та техніку.

"Також тривають бої за населенні пункти в прикордонні, які перебували у сірій зоні. Це Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве. Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, які вклинилися в нашу оборону. Також є рішення нашого керівництва на посилення наших бойових підрозділів і воно вже реалізовується", - додав Волошин.

Нагадаємо

Російські окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської області, активно атакуючи по всій лінії фронту на сході. Найскладніша ситуація - на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але ситуація контрольована Силами оборони.