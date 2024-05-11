Окупанти активно атакують по всій лінії фронту, відбувається динамічна зміна обстановки - Волошин
Київ • УНН
Російські окупанти продовжують спроби вийти до кордонів Донецької та Луганської областей, ведуться інтенсивні бої на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але ситуація залишається під контролем українських військ.
Російські окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської області, активно атакуючи по всій лінії фронту на сході. Найскладніша ситуація - на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але ситуація контрольована Силами оборони. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
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"Сили оборони продовжують стримувати ворога і російських окупантів, відбивати штурми на всіх напрямках. Ворог не полишає своїх намірів щодо захоплення українських територій і кидає на це всі сили і засоби. Найскладніша ситуація на сході - це Авдіївський та Бахмутський напрямки. Важкі бойові дії тривають, але контрольована Силами оборони. Ворог намагається захопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на цих кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, однак відбувається динамічна зміна обстановки", - сказав Волошин.
Він зазначив, що для своїх цілей окупанти використовують різні типи озброєння, у тому числі танки, авіацію, артилерію.
"Мета незмінна - це вийти на кордони Донецької та Луганської області", - додав Волошин.
Нагадаємо
На півдні України ситуація залишається стабільною, однак минулої доби відбулося 14 штурмів, здебільшого на Запоріжжі. Також у Чорному морі не зафіксовано жодного ворожого корабля.