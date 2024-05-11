Оккупанты активно атакуют по всей линии фронта, происходит динамическое изменение обстановки - Волошин

Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской области, активно атакуя по всей линии фронта на востоке. Самая сложная ситуация - на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но ситуация контролируется Силами обороны. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

"Силы обороны продолжают сдерживать врага и российских оккупантов, отражать штурмы на всех направлениях. Враг не оставляет своих намерений по захвату украинских территорий и бросает на это все силы и средства. Самая сложная ситуация на востоке - это Авдеевское и Бахмутское направления. Тяжелые боевые действия продолжаются, но контролируемая Силами обороны. Враг пытается захватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта, сосредоточив основные усилия на этих нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, однако происходит динамическое изменение обстановки", - сказал Волошин.

Он отметил, что для своих целей оккупанты используют различные типы вооружения, в том числе танки, авиацию, артиллерию.

"Цель неизменна - это выйти на границы Донецкой и Луганской области", - добавил Волошин.

Напомним

На юге Украины ситуация остается стабильной, однако за прошедшие сутки произошло 14 штурмов, в основном на Запорожье. Также в Черном море не зафиксировано ни одного вражеского корабля.