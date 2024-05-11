Плетенчук про ситуацію на півдні: "залишається стабільною"
Київ • УНН
На півдні України ситуація залишається стабільною: сталися 14 ворожих штурмів, переважно на Запоріжжі, тоді як у Чорному морі ворожих кораблів не зафіксовано.
На півдні України ситуація залишається стабільною, однак минулої доби відбулося 14 штурмів, здебільшого на Запоріжжі. Також у Чорному морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.
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"Загалом у нашій операційній зоні було 14 штурмів. Здебільшого це на Запоріжжі. Це вже відомі такі назви як Роботине та Старомайорське. Там здебільшого відбувалися бойові зіткнення. Вони тривають і сьогодні зранку. Також ворог здійснював спроби штурмів на Херсонщині. Це Кринки. Ситуація залишається стабільною", - сказав Плетенчук.
Він розповів, що вчора був перший день, коли окупанти не намагалися повернути контроль над островом Нестрига.
Також він додав, що у Чорному морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Така ж сама ситуація була і вчора. "Носії перебувають у пунктах базування. Вони тепер виходять, щоб здійснити якусь дію, а решту часу вони залишаються у пунктах базування", - додав Плетенчук.
Окрім того, речник зазначив, що на півдні не спостерігається формування нових ворожих штурмових груп.
Нагадаємо
За добу відбулося 104 бойових зіткнення. рф завдала 7 ракетних та 108 авіаційних ударів. Здійснено 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.