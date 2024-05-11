Плетенчук о ситуации на юге: "остается стабильной"

На юге Украины ситуация остается стабильной, однако за прошедшие сутки произошло 14 штурмов, в основном на Запорожье. Также в Черном море не зафиксировано ни одного вражеского корабля. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Всего в нашей операционной зоне было 14 штурмов. В основном это на Запорожье. Это уже известные такие названия как Работино и Старомайорское. Там в основном происходили боевые столкновения. Они продолжаются и сегодня утром. Также враг осуществлял попытки штурмов в Херсонской области. Это Крынки. Ситуация остается стабильной", - сказал Плетенчук.

Он рассказал, что вчера был первый день, когда оккупанты не пытались вернуть контроль над островом Нестрига.

Также он добавил, что в Черном море не зафиксировано ни одного вражеского корабля. Такая же ситуация была и вчера. "Носители находятся в пунктах базирования. Они теперь выходят, чтобы осуществить какое-то действие, а остальное время они остаются в пунктах базирования", - добавил Плетенчук.

Кроме того, спикер отметил, что на юге не наблюдается формирования новых вражеских штурмовых групп.

Напомним

За сутки произошло 104 боевых столкновения. рф нанесла 7 ракетных и 108 авиационных ударов. Совершено 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня.