За добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів
Київ • УНН
За минулу добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаударів та 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах у різних регіонах.
За добу відбулося 104 бойових зіткнення. рф завдала 7 ракетних та 108 авіаційних ударів. Здійснено 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За останню добу відбулося 104 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, а також здійснили 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Відтак населені пункти Сумської, Харківської та Донецької областей постраждали від авіаційних ударів. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на напрямках:
Волинський та Поліський: без змін.
Сіверський: ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах.
Слобожанський: Захисники відбили 9 атак окупантів у населених пунктах Харківської області.
Куп'янський: ЗСУ відбили 13 атак окупантів в Харківській і Луганській областях.
Лиманський: Сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.
Бахмутський: Захисники відбили 18 атак росіян у Луганській і Донецькій областях.
Авдіївський: Українські військові відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Донецької області.
Новопавлівський: рф 3 рази намагалася прорвати оборону українських військ.
Оріхівський: ЗСУ відбили 14 атак ворожих військ в районах Донецької та Запорізької областей.
Херсонський: ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших військ.
Додамо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ вразили 1 пункт управління, 1 склад ПММ, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 радіолокаційну станцію та 18 районів, де зосереджений особовий склад противника.
рф зазнає втрат: 1320 чоловік особового складу, 15 танків, 40 броньованих машин знищено за добу11.05.24, 08:02 • 23727 переглядiв