рф зазнає втрат: 1320 чоловік особового складу, 15 танків, 40 броньованих машин знищено за добу

За добу рф втратила 1320 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 11.05.24:

- Особовий склад: 481030 (+1320).

- Танки: 7449 (+15).

- Броньовані бойові машини: 14353 (+40).

- Артилерійські системи: 12442 (+55).

- РСЗВ: 1064 (+2)

- Засоби ППО: 796 (+1)

- Літаки: 349.

- Гелікоптери: 325.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9868 (+42).

- Крилаті ракети: 2193 (+1).

- Кораблі/катери: 26.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16755 (+64).

- Спеціальна техніка: 2040 (+9).

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