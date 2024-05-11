рф зазнає втрат: 1320 чоловік особового складу, 15 танків, 40 броньованих машин знищено за добу
Київ • УНН
За минулу добу рф втратила 1320 військовослужбовців, в результаті чого, за даними українських військових, її загальні бойові втрати з початку вторгнення склали 481 030 військовослужбовців.
За добу рф втратила 1320 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 11.05.24:
- Особовий склад: 481030 (+1320).
- Танки: 7449 (+15).
- Броньовані бойові машини: 14353 (+40).
- Артилерійські системи: 12442 (+55).
- РСЗВ: 1064 (+2)
- Засоби ППО: 796 (+1)
- Літаки: 349.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9868 (+42).
- Крилаті ракети: 2193 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16755 (+64).
- Спеціальна техніка: 2040 (+9).
Війна в Україні: Втрати російської робочої сили загрожують нафтовому сектору11.05.24, 04:23 • 38801 перегляд