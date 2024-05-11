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Війна в Україні: Втрати російської робочої сили загрожують нафтовому сектору

Війна в Україні: Втрати російської робочої сили загрожують нафтовому сектору

Київ • УНН

 • 38794 перегляди

Війна в Україні призвела до значних втрат російської робочої сили: понад півмільйона російських солдатів загинули, а в стратегічно важливій нафтогазовій галузі не вистачає близько 40 000 працівників, що ставить під загрозу її нормальне функціонування.

Війна в Україні збільшує втрати російської робочої сили. Про це повідомляє RFI, передає УНН.

Деталі

Війна в Україні відібрала вже значну кількість життів російських солдатів. За даними, оприлюдненими міністром закордонних справ Франції та Міністерством оборони Великої Британії, загибель російських військових вже перевищила півмільйона осіб з початку конфлікту.

Проте, втрати не обмежуються лише життям солдатів. Відхід багатьох працездатних чоловіків на фронт або за кордон позбавляє рф цінної робочої сили, особливо в нафтовій галузі. За оцінками Kasatkin Consulting, цього року нафтогазовому сектору не вистачає близько 40 000 робочих, що ставить під загрозу нормальне функціонування цієї стратегічно важливої галузі.

Незважаючи на це, нафтогазова промисловість залишається одним із найбільш вигідних роботодавців у рф. Припускаючи, що минулорічні доходи галузі склали 88 мільярдів євро, прогнози вказують на подальше зростання цього показника. Інші джерела вказують, що вуглеводнева промисловість рф залишається однією з найвищеоплачуваних галузей, забезпечуючи робочим доходи на дві третини вищі за середній рівень по країні.

На Луганщині: у загарбаному окупантами місті горить нафтобаза10.05.24, 22:38 • 42492 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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