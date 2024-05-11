Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  117496 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  139196 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  146871 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  138600 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148680 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129646 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132626 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121944 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168001 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150752 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  320599 просмотра

Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

Война в Украине привела к значительным потерям российской рабочей силы: более полумиллиона российских солдат погибли, а в стратегически важной нефтегазовой отрасли не хватает около 40 000 работников, что ставит под угрозу ее нормальное функционирование.

Экономика •   •  196 просмотра
Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору

Генеральная Ассамблея ООН поддержала палестинскую государственность

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку палестинской государственности: 143 страны проголосовали "за", 9 - "против" и 25 - "воздержались", хотя эта резолюция не гарантирует немедленного признания ООН палестинского государства.

политика •   •  725 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала палестинскую государственность

Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

Во время встречи в Вильнюсе латвийские и литовские чиновники обсудили вопросы безопасности, поддержку права Украины на нанесение ударов по российским целям, сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, а также важность проекта Rail Baltica для регионального сообщения и обороны. Страны Балтии считают, что их общей целью является поддержка Украины в ее усилиях противостоять российской агрессии и достижения победы.

политика •   •  1483 просмотра
Победа Украины является общей целью всех нас - Министр иностранных дел Латвии Браже

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове, Украина, был слышен взрыв.

Общество •   •  3013 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Венгрия отказывается участвовать в инициативах НАТО в поддержку Украины в войне с рф, называя их "провокацией к войне".

политика •   •  3509 просмотра
Венгрия отказывается участвовать в поддержке Украины и призывает к дипломатическому решению войны

Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки

Восемь гражданских лиц получили ранения, 21 жилой дом и автомобиль были повреждены в результате воздушной атаки в белгородской области рф.

Война •   •  4271 просмотра
Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки

Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в областях, где объявлена воздушная тревога.

Война •   •  5527 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в нескольких областях

рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState

Вражеские силы продвинулись вперед в Красногоровке, к югу от Первомайского, Нетайлово, возле Коломыйчихи. Продолжаются бои во многих населенных пунктах Донецкой области.

Война •   •  6264 просмотра
рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState

Зеленский поблагодарил США за военную помощь для защиты от российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту США Байдену, Конгрессу и американскому народу за новый пакет военной помощи, который спасет жизни гражданского населения, укрепит украинских солдат и поможет защитить города от российских воздушных атак.

Война •   •  7126 просмотра
Зеленский поблагодарил США за военную помощь для защиты от российских атак

На оккупированной Луганщине после удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области в результате удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы, в частности, от минно-взрывных травм и отравления продуктами горения.

Война •   •  7035 просмотра
На оккупированной Луганщине после удара погибли 3 человека, еще 8 были госпитализированы