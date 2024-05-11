ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 05:02  •  7943 просмотра

Read in English

За минувшие сутки рф потеряла 1320 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 481 030 военнослужащих.

За сутки рф потеряла 1320 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 11.05.24:

- Личный состав: 481030 (+1320).

- Танки: 7449 (+15).

- Бронированные боевые машины: 14353 (+40).

- Артиллерийские системы: 12442 (+55).

- РСЗВ: 1064 (+2)

- Средства ППО: 796 (+1)

- Самолеты: 349.

- Вертолёты: 325.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 9868 (+42).

- Крылатые ракеты: 2193 (+1).

- Корабли/катера: 26.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 16755 (+64).

- Специальная техника: 2040 (+9).

Война в Украине: Потери российской рабочей силы угрожают нефтяному сектору11 мая 2024, 01:23 • 16293 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  124755 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  145041 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  152675 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  143077 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148964 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129760 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132680 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121965 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168015 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150765 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

  •  7943 просмотра
Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

  •  8146 просмотра
Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

  •  8553 просмотра
Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

  •  10922 просмотра
Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния

Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния

  •  10946 просмотра
Пожар в Одессе: пожарные ликвидировали возгорание на 900 кв. м

Пожар в Одессе: пожарные ликвидировали возгорание на 900 кв. м

  •  11839 просмотра
Гуманитарный кризис: 3 дня в Газу не поступала помощь

Гуманитарный кризис: 3 дня в Газу не поступала помощь

  •  12951 просмотра
Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

  •  38096 просмотра
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

  •  17012 просмотра
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

  •  30595 просмотра

Популярные

Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

  •  38096 просмотра
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

  •  30595 просмотра
В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

  •  28960 просмотра
На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ

На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ

  •  48607 просмотра
Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине

Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине

  •  39780 просмотра

Публикации

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

  •  145093 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  150018 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  163714 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  178149 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  327379 просмотра

рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

За минувшие сутки рф потеряла 1320 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 481 030 военнослужащих.

Война •   •  7943 просмотра
рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

За минувшие сутки противник нанес 380 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая ракетные, беспилотные, реактивные и артиллерийские обстрелы, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  8146 просмотра
Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

На железнодорожной станции куберле в орловском районе ростовской области рф загорелась цистерна с горючим на площади 200 квадратных метров, но никто не пострадал.

Новости Мира •   •  8553 просмотра
Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

Вчера рф обстреляла акваторию Очаковской общины и повредила дом в селе Дмитровка Николаевской области, но обошлось без жертв.

Общество •   •  10922 просмотра
Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния

Земля пережила самый сильный солнечный шторм с 2003 года, вызвавший впечатляющие полярные сияния.

Новости Мира •   •  10946 просмотра
Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния

Пожар в Одессе: пожарные ликвидировали возгорание на 900 кв. м

В Одессе произошел пожар, охвативший мусор и кустарники на площади 900 квадратных метров, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем.

Криминал и ЧП •   •  11839 просмотра
Пожар в Одессе: пожарные ликвидировали возгорание на 900 кв. м

Гуманитарный кризис: 3 дня в Газу не поступала помощь

В течение 3 дней гуманитарная помощь не поступала в сектор Газы через южные контрольно-пропускные пункты.

Общество •   •  12951 просмотра
Гуманитарный кризис: 3 дня в Газу не поступала помощь

Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

Некоторые российские солдаты из 44-го армейского корпуса отказались атаковать Харьковскую область из-за осознания сильной украинской обороны и неудачных попыток разведки.

Война •   •  38096 просмотра
Оккупанты отказываются атаковать Харьков из-за опасений украинской обороны - АТЕШ

11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

Сегодня, 11 мая, все желающие могут присоединиться к событию, которое посвящено одному из самых полезных изобретений в истории человечества - Международному дню ветряной мельницы. Ветряные мельницы впервые появились в древней Персии.

УНН Lite •   •  17012 просмотра
11 мая: Международный день ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц

Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн

Австралия предоставит Украине системы противовоздушной обороны малой дальности RBS 70 NG стоимостью $50 млн и беспилотники стоимостью $32,5 млн в рамках нового пакета оборонной помощи на сумму $100 млн.

Война •   •  30595 просмотра
Австралия предоставит Украине системы ПВО на $50 млн, беспилотники на $32,5 млн