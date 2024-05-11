За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За сутки произошло 104 боевых столкновения. рф нанесла 7 ракетных и 108 авиационных ударов. Совершено 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За последние сутки произошло 104 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 7 ракетных и 108 авиационных ударов, а также совершили 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому населенные пункты Сумской, Харьковской и Донецкой областей пострадали от авиационных ударов. Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Слобожанский: Защитники отбили 9 атак оккупантов в населенных пунктах Харьковской области.

Купянский: ВСУ отбили 13 атак оккупантов в Харьковской и Луганской областях.

Лиманский: Силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Бахмутский: Защитники отбили 18 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.

Авдеевский: Украинские военные отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: рф 3 раза пыталась прорвать оборону украинских войск.

Ореховский: ВСУ отбили 14 атак вражеских войск в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.

Добавим

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск поразили 1 пункт управления, 1 склад ГСМ, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 радиолокационную станцию и 18 районов, где сосредоточен личный состав противника.

рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки