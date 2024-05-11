Силы обороны осуществляют огневое поражение оккупантов в Харьковской области, продолжаются оборонительные бои - Волошин

В Харьковской области Силы обороны отбили на утро 9 атак. По состоянию на утро в Харьковской области осуществляется огневое поражение с задачей управлять вражеское наступление и уничтожить оккупантов. Сейчас продолжаются оборонительные бои. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Детали

"На утро наши воины отбили 9 атак. Это районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище и Плетеневка. По информации Генерального штаба, по состоянию на утро в Харьковской области осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов. В настоящее время продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов идти в наступательные действия и продвигаться вглубь территории нашего государства", - сказал Волошин.

Он отметил, что на направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск в Харьковской области продолжаются контрударные мероприятия. Враг использует пехоту и технику.

"Также продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились в серой зоне. Это Стрелечья, Пыльное и Борисовка, а также район Олейниково и Огурцово. Силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах, осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов, которые вклинились в нашу оборону. Также есть решение нашего руководства на усиление наших боевых подразделений, и оно уже реализуется", - добавил Волошин.

Напомним

Российские оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской области, активно атакуя по всей линии фронта на востоке. Самая сложная ситуация - на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но ситуация контролируется Силами обороны.