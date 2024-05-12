На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек

За более чем двое суток с территорий в Харьковской области, где враг активизировал боевые действия, эвакуировали более 4000 тысяч жителей. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Продолжается эвакуация населения с территорий, где враг активизировал боевые действия. За более чем двое суток силами ОГА, местных администраций, Координационного гуманитарного центра и волонтеров, полиции, ГСЧС эвакуировали более 4000 тысяч жителей из населенных пунктов, где есть угроза для жизни и здоровья гражданских - написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что всем эвакуированным предоставляется сопровождение согласно разработанной еще в 2022 году дорожной карте:

"Всех, кто нуждается в размещении в места временного проживания, - обеспечиваем. 70% эвакуированных имеют жилье для проживания, в основном остаются у родственников и близких. Так же предоставляем гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Развернули еще почти 900 мест для эвакуированных. При необходимости эту цифру будем увеличивать", - сообщил Синегубов.

По его словам, относительно направления Старый Салтов. Проблем с эвакуацией, перемещением гражданского населения по этому направлению нет.

"Есть четкие договоренности с "Укрзализныцей": в случае увеличения темпов эвакуации, в том числе за пределы области, сможем подавать дополнительные поезда по отдельным направлениям", - сообщил Синегубов.

Дополнение

11 мая председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов сообщал, что на севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, враг пытается продвинуться вглубь территории области.