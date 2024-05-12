рф оккупировала несколько сел вблизи Красногоровки и Владимировки на востоке - DeepState

На передовой рф оккупировала Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелецкую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях - DeepState.

Напомним

Ранее сообщалось, что вражеские силы продвинулись вперед на юг от Первомайского, Нетайлово и возле Коломыйчихи.

рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState