рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState

На фронте вражеские силы продвинулись в Красногоровке, к югу от Первомайского, в Нетайлово и неподалеку Коломыйчихи. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи. Продолжается наступление противника возле Гатища, Лукьянцев и Глубокого. Бои продолжаются возле Уманского, Ивановского, Новопокровского, Новоалександровки, Красногоровки и Георгиевки - DeepState.

Напомним

На Авдеевском направлении враг, поддержанный авиацией, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также, были нанесены вражеские авиационные удары в районах Старая Николаевка, Новогродовка, Новопокровское, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы наблюдались в около 20 населенных пунктах, среди которых Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское.

DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое