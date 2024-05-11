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рф просунулася в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи - DeepState

рф просунулася в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи - DeepState

Київ • УНН

 • 34381 перегляди

Ворожі сили просунулися вперед у Красногорівці, на південь від Первомайського, Нетайловому, біля Коломийчихи. Тривають бої у багатьох населених пунктах Донецької області.

На фронті ворожі сили просунулися в Красногорівці, на південь від Первомайського, в Нетайловому та неподалік Коломийчихи. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи. Триває наступ противника біля Гатища, Лук'янців та Глибокого. Бої продовжуються біля Уманського, Іванівського, Новопокровського, Новоолександрівки, Красногорівки та Георгіївки

- DeepState.

Нагадаємо

На Авдіївському напрямку ворог, підтриманий авіацією, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, були завдані ворожі авіаційні удари в районах Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли спостерігались у близько 20 населених пунктах, серед яких Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське.

DeepState: ворог просунувся у районі населеного пункту Веселе09.05.24, 00:30 • 22757 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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