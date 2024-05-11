рф просунулася в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи - DeepState
Київ • УНН
Ворожі сили просунулися вперед у Красногорівці, на південь від Первомайського, Нетайловому, біля Коломийчихи. Тривають бої у багатьох населених пунктах Донецької області.
На фронті ворожі сили просунулися в Красногорівці, на південь від Первомайського, в Нетайловому та неподалік Коломийчихи. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи. Триває наступ противника біля Гатища, Лук'янців та Глибокого. Бої продовжуються біля Уманського, Іванівського, Новопокровського, Новоолександрівки, Красногорівки та Георгіївки
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку ворог, підтриманий авіацією, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, були завдані ворожі авіаційні удари в районах Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли спостерігались у близько 20 населених пунктах, серед яких Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське.
DeepState: ворог просунувся у районі населеного пункту Веселе09.05.24, 00:30 • 22757 переглядiв