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DeepState: ворог просунувся у районі населеного пункту Веселе

DeepState: ворог просунувся у районі населеного пункту Веселе

Київ • УНН

 • 22757 перегляди

Росіяни просунулися вперед біля села Веселе в Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону і вийти до Сіверська.

Росіяни просунулися у районі населеного пункту Веселе на Донеччині. Дані зміни є уточнюючими та відображають просування ворога за довгий проміжок часу, пише DeepStateMAP, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що ситуація є важкою і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога.

На всьому відтинку від Роздолівки до Білогорівки (Л) росіяни пробують прорвати позиції Сил Оборони. Зокрема, противник сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села.

Як пише DeepState, там і відбувся прорив одного з підрозділів, який за досить довгий час оборони вичерпав свої ресурси. Та й в цілому бригада, яка стоїть в тому районі вже більше ніж рік без ротацій, тримається на межі сил.

Доповнення

Також є спроби штурмів в районі Білогорівки (Л), Золотарівки та Верхньокам'янки. Росіяни намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ для подальшого просування, зокрема, заходу в тил Силам Оборони в Серебрянському лісництві, яке ніяк їм не дається.

Основною силою противника є піхота, якою вони буквально закидають позиції українських військових. Бої в цьому районі дуже динамічні, позиції переходять з рук в рук, а росіяни не втрачають можливості кожне тимчасове зайняття позиції подати медійно як "великий" прорив.

Окупанти просунулися поблизу Новопокровського на Донеччині - DeepState07.05.24, 01:39 • 22783 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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