DeepState: ворог просунувся у районі населеного пункту Веселе
Київ • УНН
Росіяни просунулися вперед біля села Веселе в Донецькій області, намагаючись прорвати українську оборону і вийти до Сіверська.
Росіяни просунулися у районі населеного пункту Веселе на Донеччині. Дані зміни є уточнюючими та відображають просування ворога за довгий проміжок часу, пише DeepStateMAP, передає УНН.
Деталі
Наголошується, що ситуація є важкою і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку ворога.
На всьому відтинку від Роздолівки до Білогорівки (Л) росіяни пробують прорвати позиції Сил Оборони. Зокрема, противник сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії і останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села.
Як пише DeepState, там і відбувся прорив одного з підрозділів, який за досить довгий час оборони вичерпав свої ресурси. Та й в цілому бригада, яка стоїть в тому районі вже більше ніж рік без ротацій, тримається на межі сил.
Доповнення
Також є спроби штурмів в районі Білогорівки (Л), Золотарівки та Верхньокам'янки. Росіяни намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ для подальшого просування, зокрема, заходу в тил Силам Оборони в Серебрянському лісництві, яке ніяк їм не дається.
Основною силою противника є піхота, якою вони буквально закидають позиції українських військових. Бої в цьому районі дуже динамічні, позиції переходять з рук в рук, а росіяни не втрачають можливості кожне тимчасове зайняття позиції подати медійно як "великий" прорив.
Окупанти просунулися поблизу Новопокровського на Донеччині - DeepState07.05.24, 01:39 • 22783 перегляди