DeepState: враг продвинулся в районе населенного пункта Веселое

Россияне продвинулись в районе населенного пункта Веселое в Донецкой области. Данные изменения являются уточняющими и отражают продвижение врага за долгий промежуток времени, пишет DeepStateMAP, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ситуация является тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за большого давления со стороны врага.

На всем отрезке от Раздоловки до Белогоровки (Л) россияне пробуют прорвать позиции Сил Обороны. В частности, противник сконцентрировал подразделения воздушно-десантной дивизии и в последнее время активно наступает в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села.

Как пишет DeepState, там и произошел прорыв одного из подразделений, которое за достаточно долгое время обороны исчерпало свои ресурсы. Да и в целом бригада, которая стоит в том районе уже больше года без ротаций, держится на пределе сил.

Дополнение

Также есть попытки штурмов в районе Белогоровки (Л), Золотаревки и Верхнекаменки. Россияне пытаются прорваться к городу Северск, чтобы срезать Северский выступ для дальнейшего продвижения, в частности, захода в тыл Силам Обороны в Серебрянском лесничестве, которое никак им не дается.

Основной силой противника является пехота, которой они буквально забрасывают позиции украинских военных. Бои в этом районе очень динамичны, позиции переходят из рук в руки, а россияне не упускают возможности каждое временное занятие позиции подать медийно как "большой" прорыв.

Оккупанты продвинулись вблизи Новопокровского в Донецкой области - DeepState