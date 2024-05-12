рф окупувала кілька сіл на Харківщині - DeepState
Київ • УНН
рф окупувала кілька сіл, включаючи Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку в ході свого просування поблизу Красногорівки та Володимирівки, згідно з повідомленнями DeepState.
На передовій рф окупувала Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що ворожі сили просунулися вперед на південь від Первомайського, Нетайловому та біля Коломийчихи.
рф просунулася в Красногорівці, південніше Первомайського, в Нетайловому та біля Коломийчихи - DeepState11.05.24, 01:39 • 34381 перегляд