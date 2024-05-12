На Харьковщине увеличилась "серая зона", основная задача стабилизировать линию фронта - Синегубов

Сейчас основная задача это стабилизировать линию фронта, потому что в Харьковской области увеличилась "серая зона", количество населенных пунктов на которых непосредственно ведутся активные боевые действия. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг продолжает свои попытки продвинуться вглубь нашей территории харьковской. Наши воины по Слобожанском направлении по северу нашей территории отбили 13 вражеских атак, - сказал Синегубов.

Детали

По его словам, враг атакует так же и по Купянскому направлению, там украинские воины отбили 19 вражеских атак.

Сейчас основная задача это стабилизировать линию фронта, потому что у нас действительно увеличилась "серая зона", увеличилось количество населенных пунктов на территориях на которых непосредственно ведутся активные боевые действия. То есть наши воины пытаются держать свои позиции, враг успехов существенных по этим фактически территориям не имеет, однако ситуация действительно довольно тяжелая, но полностью контролируемая нашими войсками - рассказал Синегубов.

Он отметил, что по Волчанскому направлению так же, ситуация довольно тяжелая, однако украинские воины продолжают там оборонительную операцию держа свои позиции. С Волчанского направления идет самая большая эвакуация мирного населения.

В целом он отметил, что сейчас ведутся активные боевые действия. "Мы там проводим оборонительную операцию сейчас и пытаемся стабилизировать линии фронта", - сказал Синегубов.

Кроме того, он сообщил в Telegram, что оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения.

За эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья - практически круглосуточно под вражеским огнем. Ситуация сложная. За сегодня поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске - женщина 46 лет и мужчина 74 лет, - написал Синегубов.

Он сообщил, что в Волчанске остается до 500 человек.

"Данные обновляются", - добавил он.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал сегодня, 12 мая, что на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с рф. Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи.

DeepState сообщаетесть, что на передовой рф оккупировала Стрелечую, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Представитель ГУР Юсов заявлял, что активизация боевых действий рф в Харьковской области начались по графику о котором ГУР было известно.