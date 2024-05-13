Эвакуация из Волчанска продолжается, вс рф также не прекращает обстрелы, но украинские защитники сдерживают врага - Синегубов

Примерно еще 200 человек должны еще выехать из города Волчанск. Эвакуация продолжается на фоне атак российских захватчиков. ВСУ сдерживают врага на подходах к городу, но оккупанты не прекращают попыток уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сейчас продолжаем работать в городе Волчанск, вместе с Национальной полицией организуем эвакуацию. Примерно еще 200 человек должны еще выехать. - сообщил чиновник.

Синегубов отметил, что враг обстреливает весь город фактически уничтожая гражданскую инфраструктуру. По словам председатель областной военной администрации, украинские воины сдерживают врага на всех подходах к самому городу Волчанск.

Мы обязательно выпьем, Слава Украине , - отметил Синегубов.

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