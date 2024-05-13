Силы обороны потеснили оккупантов и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска - Генштаб

На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Украинские подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска. Началось боевое столкновение в районе Старицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что обстановка по всей линии фронта контролируется Силами обороны. В частности, украинские воины наносят врагу потери, восстанавливают позиции и на отдельных участках имеют тактические успехи.

На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск. Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери врага составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

Дополнение

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщал ранее, что на Харьковщине ситуация более-менее стабилизирована. Однако россияне превращают Волчанск в Бахмут или Марьинку.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что примерно еще 200 человек должны выехать из города Волчанск. Эвакуация продолжается на фоне атак российских захватчиков. ВСУ сдерживают врага на подходах к городу, но оккупанты не прекращают попыток уничтожить гражданскую инфраструктуру.