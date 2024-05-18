Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  100345 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  98359 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  127552 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  120989 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116439 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123011 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134308 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125265 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118563 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  213291 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  213291 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  204779 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  264890 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  284130 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  484396 просмотра

Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Украине необходимо стабилизировать ситуацию на фронте, прежде чем начинать новое контрнаступление, считает президент Владимир Зеленский.

Война •   •  3570 просмотра
Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно как минимум семь систем противовоздушной обороны, чтобы защитить критически важную инфраструктуру и ключевые города от российских ракетных ударов.

Война •   •  4484 просмотра
Украине нужно минимум семь систем ПВО - Зеленский

Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

Антикоррупционный активист Виталий Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, находясь в Киеве.

политика •   •  4829 просмотра
Шабунин зарегистрирован как боевой медик и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве - СМИ

В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура

60-летняя женщина погибла и пятеро гражданских лиц получили ранения в результате российского обстрела Волчанской громады Харьковской области.

Война •   •  6109 просмотра
В Волчанске из-за российского обстрела погибла женщина, 5 человек ранены - прокуратура

россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский

россияне хотят атаковать Харьков, но понимают сложность этого намерения, поэтому их главная цель - максимально оттянуть украинские войска с Донбасса.

Война •   •  6445 просмотра
россияне хотят наступать на Харьков, но понимают, что это очень сложно - Зеленский

Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП

Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенных призывных пунктов в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.

Общество •   •  7052 просмотра
Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП

Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский

Украина контролирует все въезды в Харьковскую область, работу российских войск, тяжелую технику и все наступательные действия врага, заявил президент Зеленский.

Война •   •  7599 просмотра
Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский

Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

Журналист Владимир Бойко утверждает, что антикоррупционный активист Виталий Шабунин в личных целях использует автомобиль, переданный благотворительной организацией "Паладин" для Вооруженных сил.

политика •   •  9722 просмотра
Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей

российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.

Война •   •  10574 просмотра
российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей

В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

Дальнобойщики частично заблокировали движение на автодорогах в Кировоградской и Одесской областях, в том числе на трассе на Киев возле Савранни в Одесской области. По сообщениям региональных СМИ, они протестуют против усилением мобилизации.

Война •   •  13836 просмотра
В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев