Зеленский назвал условие для проведения Украиной контрнаступления

Для проведения нового украинского контрнаступления нужно прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, когда может быть новое украинское контрнаступление, и есть ли такие перспективы, Зеленский ответил, что перспективы есть.

Для этого нужно прежде всего стабилизировать ситуацию на фронте, она не стабильна. Сейчас их очередь и их нужно остановить, мы остановим их и потом иметь соответствующую укомплектованность бригад для того, чтобы рассчитывать на следующие шаги - контрнаступательные и тому подобное - сказал он.

Зеленский также отметил, что знает, когда может быть украинское контрнаступление, однако не может сказать.

Дополнение

В марте 2024 года командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк заявлял, что военное командование планирует стабилизировать линию фронта и в этом году провести новое контрнаступление.

10 мая россия осуществила попытку прорыва украинской линии обороны со стороны российской границы на Волчанском направлении Харьковской области.

Сейчас по словам Зеленского украинские военные контролируют все входы на Харьковщине, работу оккупационных войск, тяжелой техники и всех наступательных действий врага. В то же время он отметил, что нельзя говорить, что на сегодня все стабилизировано.

Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский