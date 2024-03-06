Цьогоріч Україна планує провести контрударні дії - командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк
Київ • УНН
Командувач Сухопутних військ заявив, що Україна планує стабілізувати лінію фронту і почати контрнаступ цього року, щоб повернути втрачені території.
Військове командування планує стабілізувати лінію фронту та цьогоріч провести новий контрнаступ. Про це заявив в ефірі телемарафону заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Павлюк, пише УНН.
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Наше завдання – стабілізація лінії фронту, провести перегрупування частин, які потребують відновлення та докомплектування, для виведення їх на полігони, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрнаступальні дії
За його словами, Силам оборони вдається поступово стабілізувати ліню фронту. Проте залишається декілька "гарячих" напрямків" де супротивник зосереджує свої максимальні сили: це Авдіївка, напрямок Часового Яру, напрямок Терни у бік Лимана.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленськукий заявив, що Україна має план нового контрнаступу, але не розкрив деталей, зазначивши, що менша кількість людей, які знають про ці плани, може призвести до швидшої перемоги і несподіваного результату для росії.
Буданов прогнозує на весну новий український контрнаступ – Telegraph31.01.24, 21:26 • 102937 переглядiв