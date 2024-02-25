Україна має план нового контрнаступу – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна має план нового контрнаступу, але не розкрив деталей, зазначивши, що менша кількість людей, які знають про ці плани, може призвести до швидшої перемоги і несподіваного результату для росії.
В України є план нового контрнаступу, однак деталі цього плану – не розголошуються. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян (…) Є план. План чіткий. Деталі вам не можу сказати. Не маю на це права. Цей план пов’язаний зі зміною керівництва, там є відповідні зміни", - відповів Зеленський на питання, чи планує Україна здійснити ще один контрнаступ.
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Також Президент повідомив, що план попереднього контрнаступу був відомий росіянам ще до початку його реалізації.
"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії", - сказав Зеленський.