Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

В Украины есть план нового контрнаступления, однако детали этого плана - не разглашаются. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Главное иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана. Я объясню вам: чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян (...) Есть план. План четкий. Детали вам не могу сказать. Не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства, там есть соответствующие изменения", - ответил Зеленский на вопрос, планирует ли Украина осуществить еще одно контрнаступление.

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Также Президент сообщил, что план предварительного контрнаступления был известен россиянам еще до начала его реализации.

"Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия", - сказал Зеленский.